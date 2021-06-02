«Не мой косяк»: глава района в Башкирии пошутил о строительстве завода Tesla

Фото со страницы Фаниса Гильванова/Вконтакте

Глава Агидели Фанис Гильванов сегодня, 2 июня, в социальных сетях опубликовал пост, в котором сообщил, что в скором времени в республике появиться первый завод по производству автомобилей Tesla. Через некоторое время руководитель муниципалитета написал опровержение, пошутив, что таким способом решил привлечь внимание общественности.

В своей публикации Гильванов, сославшись на изобретателя Илона Маска, который также является генеральным директором компании Tesla. Руководитель администрации заявил, что Маск выбрал Архангельский район для строительства завода после дегустации медовухи. Спустя несколько минут он Фанис Гильванов опроверг свои слова.

– Конечно же, это пародия на новости. Но чем больше говорят о нашем городе, тем больше узнают о нем, — написал Фанис Гильванов.

Глава Агидели также возмутился, что многие «бросились ретранслировать» его «прикольную новость», не прочитав комментарии.

–Извините, как в народе говорят “не мой косяк”. Комментарии вместе с новостью не получается размещать. Или вы умеете? — отреагировал на возмущения Фанис Гильванов.