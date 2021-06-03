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Общество3 июня 2021 7:13

«Какой-то башкир с папочкой идет»: Радий Хабиров пошутил о своем визите в Кремль

Глава Башкирии рассказал о своей работе в Москве
Источник:kp.ru
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Фото со страницы Радия Хабирова/Вконтакте

Фото со страницы Радия Хабирова/Вконтакте

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 2 июня, опубликовал шутливый пост в социальных сетях. Таким способом руководитель региона решил рассказать о своем визите в Кремль. По его словам, в Кремле они во время встречи обсудили довольно серьезный вопрос о поддержке республики со стороны федерального центра.

– Похоже, какой-то башкир с папочкой идёт в Кремль. А если серьезно, то сегодня работаем в администрации президента нашей страны, – написал Хабиров.

По его словам, в этот раз под обсуждение попала программа поддержки развития Башкирии.