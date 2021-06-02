Инсайдер сообщил о неожиданном сменщике Мурзагулова на посту главы совета директоров «Уфы»

Стало известно, кто займет место главы совета директоров ФК «Уфа» Фото: Рустем АХУНОВ

Руководитель министерства спорта и молодежной политики Башкирии Руслан Хабибов может стать новым председателем совета директоров футбольного клуба «Уфа».

Напомним, что прошлый деятель добровольно сложил с себя полномочия в первый день лета 2021 года. Ростислав Мурзагулов утверждал, что официальной должности ему может стоить скандальная по его мнению фотосессия с молодой подружкой Ульяной Тригубчак. Спустя некоторое время он заявил, что снимки никак не повлияли на его место в клубе.

Инсайдеры портала Sport24 выяснили, что место прошлого руководителя совета директоров «Уфы» может занять министр спорта Башкирии Руслан Хабибов. Чиновник не так часто публично появлялся на матчах «Уфы».