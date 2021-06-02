«Вот вам Венеция!»: улицы города в Башкирии ушли под воду после сильных дождей

Фото: vk.com

Жители Салавата засняли улицы своего города, залитые дождевой водой после ливня.

Непогода пришла в город вечером в понедельник, 1 июня. Судя по словам местных жителей, обильные осадки продолжались целый вечер. К утру горожан ожидало не самое приятное зрелище – некоторые улицы Салавата оказались под водой. Примечательно, что дождевая вода не уходила. Происходящее засняли на камеру мобильного телефона и выложили в сеть.

- Вот вам Венеция! Ехать никуда не надо. Красота! – удивляется местный автомобилист.

К слову, прохладная погода и осадки продолжатся в Башкирии еще как минимум несколько дней. В конце недели в республике потеплеет до +25 градусов и выглянет солнце.