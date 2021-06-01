На Башкирию в ближайшие дни обрушатся дожди

В Башгидромете добавили, что усилится ветер, который будет дуть с севера, дожди будут сопровождаться грозой. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ближайшие два дня, 2 и 3 июня, на Башкирию обрушатся дожди. По данным сервиса Gismeteo.ru, во вторник выпадет 11,7 миллиметров осадков (миллиметр – один литр воды на каждый квадратный метр – Ред.). В Башгидромете добавили, что усилится ветер, который будет дуть с севера, дожди будут сопровождаться грозой. Температура воздуха ночью составит +7, +12 градусов, днем +18, +23.

3 июня характер погоды не изменится, однако осадков будет уже не так много, всего 1,6 мм. В южных районах пройдут грозы, порывы ветра днем – до сильного. Температура воздух ночью по-прежнему составит +7, +12, а днем +19, +24.

В четверг ожидается прояснение.