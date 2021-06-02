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Происшествия2 июня 2021 17:34

В Башкирии осудят водителя, по вине которого в аварии погибла 11-летняя девочка

Он полностью признал свою вину
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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В иномарке находилась 11-летняя школьница, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

В иномарке находилась 11-летняя школьница, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

В Благоварском районе перед судом предстанет 57-летний житель Аскинского района. Он обвиняется по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В марте 2021 года по его вине в аварии погибла 11-летняя девочка.

ДТП произошло ночью 26 марта. Обвиняемый за рулем «КамАЗа» пересек сплошную разделительную полосу, выехал на встречку и протаранил «Опель Астра». В иномарке находилась 11-летняя школьница, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.