Видео – В Башкирии в страшной аварии погибла 11-летняя девочка

11-летний ребенок погиб на месте

Ночью 26 марта на трассе в Башкирии погибла 11-летняя девочка.

По данным ГИБДД республики, смертельное ДТП произошло на трассе М5 в Благоварском районе Башкирии. По неизвестным пока причинам на дороге столкнулись «Opel Corsa» и автоцистерна на базе КамАЗа. В легковушке находились две сестры и их дети – сын 8 лет и дочь 11 лет. Грузовиком управлял 56-летний житель Аскинского района.

К сожалению, от мощного удара девочка погибла на месте. Известно, что женщины направлялись в Буздякский район республики.

Всего на дорогах Башкирии за минувшие сутки произошло шесть аварий, в которых один человек погиб и еще восемь получили травмы. Во время рейдов автоинспекторы задержали 53 пьяных водителей.