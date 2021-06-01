Уфимцы снова пожаловались на неприятный запах на улице

Все заявки жителей не были оставлены без внимания, информацию передали в Роспотребнадзор Башкирии и другие ведомства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 мая вечером уфимцы снова стали жаловаться на неприятный запах в городе. 16 звонков поступило спасателям из четырех районов города: Калининского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Советского, сообщили в Управлении гражданской защиты.

Все заявки жителей не были оставлены без внимания, информацию передали в Роспотребнадзор Башкирии и другие ведомства.

Будет проведен отбор проб воздуха, специалисты оценят обстановку, проведут замеры ПДК и мониторинг атмосферного воздуха.

Напомним, что на химический запах жаловались на прошлой неделе 26 мая. Тогда специалисты объяснили, что неприятный запах распространился по Уфе из-за тлеющего мусорного полигона в селе Черкассы.