Бывший главархитектор Уфы получил новую должность

Байдин занимал должность главного архитектора столицы с декабря 2017 года.

Экс-архитектор Уфы Олег Байдин сегодня 1 июня получил новую должность. Он стал главой департамента строительства, архитектуры и комплексного развития территории в Аппарате правительства республики. Об этом он написал у себя на странице во «Вконтакте».

К слову, департамент создан совсем недавно. Он будет курировать вопросы строительства, архитектуры и комплексного развития территории в Башкирии.

Отметим, что Байдин занимал должность главного архитектора столицы с декабря 2017 года. 25 марта 2021 года он сообщил коллективу Главархитектуры города о своем уходе.