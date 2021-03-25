Олег Байдин уходит с поста главного архитектора Уфы

Олег Байдин // фото: ufacity.info

Олег Байдин, проработавший главным архитектором Уфы с 2017 года, покидает свой пост. Сегодня, 25 марта, он сообщил коллективу Главархитектуры города о своем уходе. Первым, сообщившем об этом источником, стал телеграм-канал ««КушТау on-line».

Информацию о том, что чиновник подал в отставку, подтвердили в городской мэрии. Он написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Исполняющим обязанности начальника архитектурного управления назначен заместитель Ильдар Хабибуллин. Ранее он был замом Байдина.

СМИ прочили отставку Олегу Байдину еще 11 марта. Называлось и имя его возможного преемника. Им может стать Ольга Сарапулова, которая сейчас является советником главы Башкирии Радия Хабирова по развитию общественных пространств.