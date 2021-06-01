Прогноз погоды в Башкирии на 2 июня: будет холоднее, чем в Сибири

Как сообщили в МЧС по республике, ожидаются кратковременные дожди и грозы, шквалистый ветер, порывы которого достигнут до 18 м/с. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завтра, 2 июня, в Башкирии ожидается прохладная и пасмурная погода.

Как сообщили в МЧС по республике, ожидаются кратковременные дожди и грозы, шквалистый ветер, порывы которого достигнут до 18 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +7 градусов, а днем прогреется +18, +23. Водителей предупреждают, что на автодорогах ночью и утром возможно ухудшение видимости до 500-1000 метров из-за тумана.

В четверг, 3 июня, уже осадков не ожидается, будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до +20 градусов днем и +9 ночью.

Примечательно, что в это же время в восточной части России наблюдается заметное потепление. Например, в Новосибирске 2 июня температура воздуха днем прогреется аж до +28 градусов. Еще недавно от похожей жаркой погоды страдали и жители Башкирии.