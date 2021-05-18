Температурные рекорды, засуха и пожары: как Башкирия переживает аномальную весеннюю жару

В жару все ринулись к фонтанам и водоемам Фото: Рустем АХУНОВ

Еще месяц назад синоптики публиковали долгосрочный прогноз погоды на май, где ожидались унылые затяжные дожди, а температура воздуха редко бы поднималась выше 15 градусов. Но у природы свои планы, и уже в начале мая республику накрыла небывалая для этого времени года жара. Редко столбики термометры опускались ниже +28 градусов, а последние два дня в республике и вовсе бьются температурные рекорды за последние 25 лет. Палящий зной и полное отсутствие осадков дают о себе знать. Лесные пожары, засуха в огородах и утонувшие люди – «Комсомолка» оценила последствия аномальной жары для республики.

ИЗ-ЗА ЖАРЫ ГОРЯТ ЛЕСА И ПОЛЯ

С приходом жары в Башкирию пришли и лесные пожары. И если Белорецкий район окутан смогом от лесных пожаров в Челябинской области, то в других районах республики полыхают уже свои поля и леса. По данным регионального Минлесхоза, с начала сезона в Башкирии зарегистрировано 66 лесных пожаров, 37 из которых возникли из-за неаккуратного обращения с огнем, 28 – за счет перехода пламени с других территорий и еще 1 – техногенного характера, когда произошло возгорание газопровода в селе Серменево Белорецкого района. Всего пожары затронули более 756 Га, самые крупные возгорания отмечались возле деревни Ишмурзино Баймакского района, возле деревни Танаевка Благовещенского района и в Учалинском лесничестве – там до сих пор работают пожарные.

Из-за жары и сильного ветра огонь быстро распространялся по лесу Фото: Олег УКЛАДОВ

Как правило, основная причина лесных пожаров – небрежное обращение с огнем отдыхающих. Люди палят сухую траву, разводят костры, сжигают мусор, бросают непотушенные окурки и спички. Именно поэтому жителей Башкирии настоятельно просят не разводить открытый огонь в лесу, тем более что в ближайшие дни аномальная жара не спадет. В 10 районах объявлен 4 класс пожароопасности, еще в 21 муниципалитетах – наивысший, 5 класс.

ОГОРОДНИКИ СЕТУЮТ НА ЗАСУХУ

Жара настоящий бич и для огородников, которые недавно открыли сезон и вовсю занимаются посадками. Вот только из-за сильного зноя работать в саду удается лишь ранним утром или вечером, иначе огромный риск получить тепловой или солнечный удар. Из-за палящего солнца рассада не принимается и сохнет на грядках, цветы и завязи вянут и отваливаются. Особенно не повезло жителям СНТ, где вода подается по графику. Из-за сильного паводка реки долго входили в берега, и насосные станции подключить удалось лишь только к середине мая. Во многих СНТ живительной воды нет до сих пор.

- Давно не припомню такой жары. Все сохнет, вянет. Похоже, в этом году урожая ждать уже не придется, - сетуют жители республики в соцсетях.

В МЧС ПРОСЯТ НЕ ОТКРЫВАТЬ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН, НО УЖЕ ЕСТЬ УТОПЛЕННИКИ

Спасение от жары жители Башкирии ищут возле прохладных водоемов. Вот только в МЧС настоятельно просят людей не торопиться с открытием купального сезона (официально он откроется 1 июня – Ред.) и не лезть в воду, ведь многие пляжи еще не оборудованы и не выставлены спасательные посты, да и вода толком не прогрелась. Вот только многих, к сожалению, никакие предупреждения не останавливают, что и приводит в итоге к трагедии.

Многие лезут купаться в необорудованных для этого местах Фото: Иван МАКЕЕВ

Так, 13 мая, в священный для мусульман праздник Ураза-байрам, в Демском районе Уфы утонул 16-летний подросток. Парень пришел вместе с приятелями на озеро Карьерное и решил искупаться. Однако, только нырнув в воду, подросток сразу пропал из виду. На крики о помощи прибежали другие отдыхающие, но все тщетно. Труп парня позже нашли спасатели и с помощью веревок вытащили на берег.

Второй случай произошел вечером 16 мая в Уфе, неподалеку от деревни Романовки. Как рассказали в Управлении гражданской защиты, компания друзей решила устроить пикник на берегу старицы Белой. Двое мужчин из компании решили на спор переплыть реку, вот только один из них на середине реки ушел под воду и выплыть уже не смог. На следующий день тело 47-летнего мужчины на глубине 6 метров и в ста метрах от берега обнаружили водолазы и вытащили его на берег.

ИЗ-ЗА ЖАРЫ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕНЕСТИ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ

А еще из-за жары пришлось перенести футбольный матч между ФК «Уфа» и тульским «Арсеналом» . Дело в том, что играть нельзя, если температура воздуха на стадионе превышает +35 градусов, а на «Нефтянике» с его искусственным газоном на поле парило под все +40. В итоге матч пришлось перенести на 2 часа, пока температура не снизилась до +34.

Из-за жары искусственный газон нагрелся почти до 40 градусов. Фото: ФК "Уфа"

ЗА ДВА ДНЯ – ДВА ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕКОРДА

Тем временем синоптики отмечают, что такой аномальной жары не было в республике 25 лет. В Уфе за два дня дважды устанавливались новые температурные рекорды. Так абсолютный максимум температуры был перекрыт 16 и 17 мая – метеостанция в Деме зафиксировала жару в 32,6 и 32,5 градусов соответственно. Жарче всего 17 мая было на западе Башкирии – там и вовсе метеостанции зафиксировала +33,6°.

– В 1996 году 17 мая максимальная температура воздуха повышалась до +31,4°. В целом по республике вчера днем максимальные температуры воздуха достигали +28,7°; +33,6°, –уточнили в Башгидрометцентре.

Жара продержится в республике как минимум до конца мая Фото: "КП" Архив

КОГДА ЖАРА УЖЕ ЗАКОНЧИТСЯ?

Хотели лета – получайте. По прогнозам синоптиков такая жара продержится в республике как минимум до конца месяца. На выходных и в начале следующей рабочей неделе и вовсе ожидается до +35 градусов, и ни намека даже на маленькую тучку. После 26 мая жара спадет, но ненамного – всего до +25, а вот небольшой дождь ожидается только лишь 30 мая, а потом снова почти до середины июня будет солнечно и ясно.