В память о погибшем от ковида мэре Уфы Ульфате Мустафине открыли мемориальную доску

На открытие приехали глава Башкирии и глава района, а также пожилая мать Ульфата Мансуровича – Миляуша Мухаметшариповна.

В Чекмагушевском районе сегодня, 1 июня, открыли мемориальную доску в память об Ульфате Мустафине – мэре Уфы, который умер в октябре 2020 года от коронавируса.

На открытие приехали глава Башкирии и глава района, а также пожилая мать Ульфата Мансуровича – Миляуша Мухаметшариповна. Доску установили на здании средней школы имени Героя Советского Союза Габдрахмана Латыпова.

- Жизнь так устроена, что мы теряем близких, родных, друзей, и они остаются в наших мыслях, сердце, воспоминаниях. Это еще свежая рана, не только для меня, но и для матери и всех близких. Ульфат Мансурович очень мало поработал, но за это время Уфа уже немного другой стала. И планы большие были, и заделы хорошие сделали. В районе он много помогал. Он ушел в таком возрасте, когда еще много мог сделать для родной республики, города и родного района. Конечно, мы будем помнить. Здорово, что мы открываем мемориальную доску, нашим детям, молодежи надо знать тех людей, которые достойно жили на этой земле, работали, - сказал глава республики.

Напомним, что Ульфат Мустафин умер из-за осложнений ковида 29 октября 2020 года в Москве. На публике мэр перестал появляться еще в сентябре - именно тогда он подхватил эту опасную заразу.