После разноса Хабирова мэр Уфы объяснил, почему город плохо убирают

Водителей нет, соответственно, техника простаивает. Фото: Александр ГЛУЗ

Вчера 31 мая Радий Хабиров разнес чиновников. Главе не понравилось, что в Уфе плохо убираются. Везде пыль, тополиный пух и разросшиеся на клумбах одуванчики, а все это является сильным аллергеном.

Сегодня же, 1 июня, на оперативке в мэрии Сергей Греков объяснил, почему уборка города плохо проходит. Мэр заявил, что техника не работает 24 часа в сутки, как хотелось бы, а всего – 8. Дело в том, что мало водителей.

- В прошлом году мы закупили необходимую технику, для того чтобы наш город был чистым. Мы закупили и пылесосы, и поливомоечные машины. Но видим сегодня, что эта техника работает у нас не 24 часа в сутки, как положено работать любой дорогой технике. Она работает 8 часов в сутки, - сказал сити-менеджер.

Проблема, со слов чиновника в том, что люди не хотят устраиваться на работу из-за маленькой зарплаты. Водителей нет, соответственно, техника простаивает.

Сам Греков уверен, что люди, работающие на высокотехнологичной технике, должны получать достойную зарплату. Только вот про повышение зарплат ничего сказано не было.