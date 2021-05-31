Разнос чиновников и трезвые сабантуи: о чем говорили на самой эмоциональной планерке Хабирова в этом месяце

Под горячую руку Хабирова попали мэр Уфы Сергей Греков (в центре) и его подчиненные и и.о. министра транспорта Виктор Жульков (слева)

На прошедшем накануне оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров в очередной раз обрушился с резкой критикой на чиновников. На этот раз «на орехи» досталось уфимским коммунальщикам, которые никак не могу победить одуванчики на клумбах, и министру транспорта республики, чьи подчиненные наносили дорожную разметку на разбитые дороги. О том, что еще обсуждали на совещании в кабмине - в материале «КП-Уфа».

ФОЛЬКЛОРИАДА И САБАНТУИ

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал от волонтеров и чиновников, которые будут принимать участников и гостей VI Всемирной Фольклориды, наличие антител к коронавирусу.

- Все те, кто имеет отношение к контакту с прибывшими в ваши районы на Фольклориаду делегациями, должны быть вакцинированы. Это обязательно. Они должны иметь либо ПЦР-справку принести, либо вакцинироваться. То есть должны быть антитела, - заявил Радий Хабиров. Напомним, Фольклориада стартует в Уфе 3 июля 2021 года. На данный момент свое участие в «культурной Олимпиаде» подтвердили делегации 43 стран.

Также глава региона вновь выразил принципиальную позицию по проведению сабантуев. Хабиров отметил, что праздник окончания полевых работ проводить нужно, но потребовал запретить продажу алкоголя в эти дни.

- Надо провести сабантуи. Люди соскучились. Я, наверное, набил оскомину, но в день проведения сабантуев должна быть ограничена продажа алкоголя. Поругивают нас, хихикают. Но мы делаем правильное дело. Люди приходят с детьми, а не пьяные лица смотреть, - подчеркнул глава Башкирии.

Напомним, что сабантуи начнут проводить по всей Башкирии с 4 июня. Сельчане встретятся на больших мероприятиях, чтобы вместе отметить завершение весенних полевых работ.

«РАЗНОС» КОММУНАЛЬЩИКОВ И ДОРОЖНИКОВ

Сразу после докладов о положении дел в ЖКХ и на дорогах республики глава региона пригрозил увольнением главному коммунальщику Уфы и министру транспорта Башкирии. Сначала досталось уфимской администрации. Виной всему плохая уборка городских улиц от пыли, тополиного пуха и разросшихся на клумбах одуванчиков, которые являются сильным аллергеном.

- Как бы помягче-то мне высказаться. Я хочу высказать свое крайнее недовольство тем, как осуществляется уборка города Уфы. Ваш новый руководитель ЖКХ, который пришел, я думаю, что он еще неделю поработает и будет искать другое место работы. Я его не пущу сюда в здание. Либо человек не понял, куда он пришел, либо что. Вы его там встряхните, пожалуйста. Безобразие! – заявил глава Башкирии.

Следующим на очереди оказался и.о. министра транспорта Башкирии Виктор Жульков. Причиной очередного разноса стали факты безобразной работы при нанесении дорожной разметки. В некоторых районах Башкирии нанесенная разметка, мягко говоря, оказалась не к месту – краску нанесли на разрушающийся слой асфальта.

- Это же не бабушка мне рассказала, это сотрудники моего контрольного управления показывают. Они искали подрядчиков, найти не смогли, - подчеркнул Радий Хабиров. - Вы разберитесь. Я один раз сказал, сегодня я сказал второй раз. Третьего раза не будет. Шутки со мной играть не надо.

Под занавес совещания выступил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев. Он выступил с докладом о качестве горячего питания в школах республики. Сотрудники ведомства составили рейтинг башкирских школ по этому показателю.

Самые высокие оценки получили школы в Нефтекамске, Стерлитамаке и Октябрьском. Среднюю оценку поставили 168 учебным заведениям в 49 районах и городах. Низкую оценку получили школы в Кумертау, Аскинском, Благоварском, Бурзянском, Мечетлинском, Таташлинском, Кугарчинском, Федеровском, Мишкинском, Хайбуллинском, Караидельском и Шаранском районах.