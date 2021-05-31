В Уфе следователи выясняют обстоятельства падения 4-летнего ребенка в колодец

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СКР по Башкирии проводит доследственную проверку по факту падения 4-лтнего ребенка в колодец. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 28 мая, во дворе дома № 14/1 по улице Вострецова. Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и устанавливают причины и условия произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

В тот злополучный день малыш гулял с мамой во дворе и в какой-то момент просто провалился в канализационный колодец. На помощь ребенку тут же бросились очевидцы – вместе с матерью они вытащили ребенка на поверхность. К счастью, серьезных травм малыш не получил.

Следователям СКР по Башкирии предстоит найти ответственных за содержание инженерных сетей и дать их действиям правовую оценку.