В Уфе 4-летний ребенок наступил на люк и провалился в колодец

фото: "Молодежная газета" // mgazeta.com

В Уфе вечером 28 мая 4-летний мальчик провалился в колодец после того как наступил на крышку люка. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

Инцидент произошел во дворе дома 14/1 по улице Вострецова. Оказавшегося в колодце ребенка вытащили очевидцы. Они же обратились за помощью к спасателям. Мальчику удалось избежать серьезных травм.

– В 21:00 крышку люка поменяли, в настоящее время устанавливается принадлежность колодца, – заявили в УГЗ по Уфе.

Там горожан призвали сообщать о фактах открытых колодцев по единому экстренному номеру 112.

– Проведите разъяснительную работу с детьми, что на колодезные люки, даже если кажется, что крышка весьма надёжна и крепка, опасно наступать! – добавили в аварийной службе.