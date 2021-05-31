В Башкирии в аварии пострадал мотоциклист

фото: соцсети

В субботу ночью, 29 мая, на шоссе Уфа-Оренбург произошла авария. Как собщили в региональной Госаавтоинспекции, 18-летний водитель «ВАЗ-2114» решил перестроиться, но маневр завершился неудачно. Автомобиль столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом «KAWASAKI».

В результате ДТП пострадал 25-летний водитель мотоцикла. Он получил различные травмы, его госпитализировали сотрудники скорой помощи.

Напомним, ранее в субботу, 29 мая, в Уфе произошло еще одно ДТП. В нем пострадала 41-летняя женщина, ее зажало в опрокинутой машине.