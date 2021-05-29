В Уфе в аварии пострадала женщина: ее зажало в опрокинутой машине

фото: УГЗ по Уфе

Сегодня, 29 мая, в Уфе в районе Черниковка произошла авария с участие автомобиля «Лада Ларгус». На месте происшествия работали экстренные службы и спасатели.

Прибыв на место ДТП, сотрудники аварийной службы обнаружили перевернутую машину. В ней зажало 41-летнею женщину, однако к прибытию специалистов ее уже успели вытащить очевидцы.

К счастью, потерпевшая выжила, но получила травмы. После ДТП ее госпитализировали. Второй участник аварии, как заявляет Управление гражданской защиты, не пострадал.

В настоящий момент уточняются причины и обстоятельства аварии.