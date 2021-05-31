Чиновники составили рейтинг качества питания в школах Башкирии

Чиновники рассказали о школах, где плохо кормят учеников Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным министерства торговли и услуг Башкирии рассказали, где находят больше всего нарушений в сфере школьного питания.

Проверками в школах чиновники занялись после жалоб детей и их родителей на качество завтраков и обедов в учебных заведениях. Специальные комиссии Минторга республики выехали в разные муниципалитеты и оценили реальную обстановку. После этого они составили небольшой рейтинг.

Самые высокие оценки получили школы в Нефтекамске, Стерлитамаке и Октябрьском. Среднюю оценку поставили 168 учебным заведениям в 49 районах и городах.

Наконец, низкую оценку получили школы в Кумертау, Аскинском, Благоварском, Бурзянском, Мечетлинском, Таташлинском, Кугарчинском, Федеровском, Мишкинском, Хайбуллинском, Караидельском и Шаранском районах.

Если говорить по количественный показатель, то больше всего вопросов возникло к учебным заведениям в Караидельском (5 школ) и Шаранском (5 школ) районах.

Радий Хабиров во время оперативного совещания предположил, что качество школьного питания напрямую зависит от его поставщика.

- Надо найти партнеров. Найдите их сами. Будем вмешиваться, если будут жалобы, - обратился глава республики к главам районов.