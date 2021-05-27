График сабантуев в Башкирии 2021: власти республики объявили даты сельских праздников

Власти озвучили график проведения сабантуев 2021 в Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появился график проведения сабантуев в 2021 году в Башкирии.

Изначально ситуация с любимыми многими жителями Башкирии «праздниками плуга» летом 2021 года была непонятной. Власти муниципалитетов, в частности Бураевского района, заявили, что не будут проводить сабантуи и в 2021 году из-за эпидемиологической ситуации. Разумеется, местные жители негативно восприняли отмену любимого праздника.

Вскоре глава республики Радий Хабиров своим указом разрешил проведение сельских мероприятий, но с учетом всех эпидтребований. А в телеграм-канале «Подслушано в Башкирии», который уже стал неофициальным рупором республиканских властей, был опубликован график сабантуев в Башкирии 2021.

ПОЛНЫЙ ГРАФИК САБАНТУЕВ 2021 В БАШКИРИИ

Праздники плуга в республике начнут проводить уже с 4 июня. В этот день сабантуй состоится в Зилаирском районе.

5 июня праздник пройдет в Архангельском, Абзелиловском, Альшеевском, Аургазинском, Бурзянском, Буздякском, Благовещенском, Благоварском, Бакалинском, Дюртюлинском, Давлекановском, Зианчуринском, Калтасинском, Иглинском, Куюргазинском, Кармаскалинском, Миякинском, Мелеузовском, Татышлинском, Нуримановском, Хайбуллинском, Уфимском, Янаульском, Чишминском и Чекмагушевском районах.

В праздничный день 12 июня Сабантуи состоятся в Бураевском, Бирском, Бижубулякском, Белокатайском, Балтачевском, Аскинском, Гафурийском, Ермекеевском, Дуванском, Караидельском, Илишевском, Кушнаренковском, Кугарчинском, Кигинском, Стерлитамакском, Стерлибашевском, Салаватском, Мишкинском, Мечетлинском, Федоровском и Туймазинском районах.

13 июня на сабантуй соберутся жители Шаранского района.

19 июня праздник плуга состоится в Белорецком, Краснокамском и Белебеевском районах.

26 июня сабантуй пройдет в Баймаксом районе.

8 июля – в Учалинском районе.

Наконец, 10 июля сезон сабантуев в Башкирии 2021 закончится праздником плуга в Ишимбайском районе.

СПРАВКА КП

Сабантуй - ежегодный праздник у татар и башкир, который символизирует окончание весенних полевых работ. На сабантуях местные жители устраивают настоящий праздник - состязаются в спорте, участвуют в ярмарках и поют песни.