«Пробито легкое, увезли на операцию»: в Башкирии в аварии пострадала 15-летняя девочка из Татарстана

Пострадавшая девочка находится в больнице, ей сделали операцию

Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей накануне днем в Зианчуринском районе Башкирии. Напомним там 67-летний житель Татарстана не справился с управлением на автодороге Новопетровка-Башкирская Ургинка, после чего его автомобиль «Шкода Октавиа» опрокинулся в кювет. На месте от полученных травм скончалась супруга водителя, а его самого и его 15-летнюю внучку с ушибами и переломами доставили в больницу в Кумертау.

Как рассказала очевидица аварии Альбина А., мужчина перепутал деревни и заблудился, поэтому заехал спросить дорогу. Выезжая на дорогу, он потерял управление.

- Место у нас такое проклятое. Часто люди на этом участке дороги разбиваются. Все жители это знают, поэтому стараются медленно проезжать, там гравийная скользкая дорога, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» женщина.

Пострадавшими в аварии оказались житель Нижнекамска Амир Б. и его 15-летняя внучка Ралина А. Как сообщил дядя Ралины, сейчас в больнице с девочкой находится ее отец. Изначально врачи подозревали перелом позвоночника, но после МРТ стало понятно, что позвоночник цел.

- Позвонки целые, пробито легкое. Увезли в реанимацию, - рассказал мужчина. – А вообще они часто в Башкирию в гости приезжали, но в этот раз подвел навигатор.

Погибшая женщина пока находится в морге, после вскрытия ее тело транспортируют в Татарстан, где и похоронят.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным погибшей и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.