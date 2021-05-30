Житель Татарстана устроил в Башкирии смертельную аварию: его супруга погибла на месте

Фото: региональная Госавтоинспекция

Смертельное ДТП произошло накануне днем в Зианчуринском районе Башкирии. Там около 4 часа дня на автодороге Новопетровка-Башкирская Ургинка перевернулась в кювет иномарка «Киа Рио». За рулем автомобиля находился 67-летний житель соседнего Татарстана, который ехал в гости в Зилаирский район. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась. От полученных травм погибла на месте супруга водителя, которая сидела на переднем пассажирском сиденье. На заднем сиденье находилась 15-летняя внучка, которую с переломом позвоночника увезли в больницу. Сам мужчина также получил ушибы и переломы и был госпитализирован.

- Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все причины случившегося, - рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.