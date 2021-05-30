В Уфе во время отдыха на диком пляже утонул 15-летний подросток

Тело подростка вытащили из реки водолазы Фото: Влад КОМЯКОВ

Жара толкает жителей Башкирии открыть купальный сезон раньше, чем это рекомендуют делать сотрудники МЧС, что часто приводит к трагедиям. Так, вчера, 29 мая в Уфе утонул еще один 15-летний подросток. Как рассказали в Госкомитете Башкирии по ЧС, двое ребят из села Нижегородка в Уфимском районе отправились купаться на Дему. Вот только во время заплыва ребята начали тонуть. Одного из подростков успел вытащить из воды случайный прохожий, а вот второй быстро пошел ко дну, и найти его уже не удалось.

После поисково-водолазных работ тело юноши было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, с начала мая уже произошло 2 подобных случая. Так 16 мая утонул 16-летний парень, купавшийся в Карьерном озере. А 27 мая спасатели вытащили из воды тело 15-летнего мальчика, который утонул, отдыхая на диком пляже Демы.