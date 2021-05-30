В Башкирии от коронавируса за неделю скончались 11 человек

Общее число жертв вируса достигло 521 жителя Башкирии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на продолжающуюся массовую вакцинацию от коронавируса, в республике продолжаются регистрироваться смертельные случаи болезни. Так за последние сутки в Башкирии от осложнений ковида умерли три человека, всего за неделю – 11 человек, а общее число жертв вируса с начала пандемии выросло до 521.

Также за последние 24 часа коронавирус диагностирован еще у 90 жителей региона, всего в Башкирии насчитывается уже 38111 случаев инфекции. Еще 90 человек за сутки выписались с выздоровлением, а общее число выздоровевших выросло до 36059 человек.

Напомним, сейчас в Башкирию завезены три антиковидные вакцины, а с 24 мая жители республики могут привиться вакциной «КовиВак», которая содержит в себе инактивированный (ослабленный вирус) и относится к классическому типу вакцин.