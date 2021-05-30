Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье30 мая 2021 13:42

В Башкирии от коронавируса за неделю скончались 11 человек

Еще три смертельных случая были зарегистрированы за последние сутки
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Общее число жертв вируса достигло 521 жителя Башкирии

Общее число жертв вируса достигло 521 жителя Башкирии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на продолжающуюся массовую вакцинацию от коронавируса, в республике продолжаются регистрироваться смертельные случаи болезни. Так за последние сутки в Башкирии от осложнений ковида умерли три человека, всего за неделю – 11 человек, а общее число жертв вируса с начала пандемии выросло до 521.

Также за последние 24 часа коронавирус диагностирован еще у 90 жителей региона, всего в Башкирии насчитывается уже 38111 случаев инфекции. Еще 90 человек за сутки выписались с выздоровлением, а общее число выздоровевших выросло до 36059 человек.

Напомним, сейчас в Башкирию завезены три антиковидные вакцины, а с 24 мая жители республики могут привиться вакциной «КовиВак», которая содержит в себе инактивированный (ослабленный вирус) и относится к классическому типу вакцин.

Коронавирус Covid-19