С 24 мая жители Башкирии смогут привиться вакциной «КовиВак»

2340 доз долгожданной вакцины поступило в республику еще 20 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 мая жители Башкирии, наконец, смогут привиться долгожданной вакциной «КовиВак». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Напомним, о том, что 2340 доз долгожданной вакцины поступило в республику еще 20 мая, и все эти дни распределялась по медучреждениям.

«КовиВак» — это третья официально зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. Она создана в федеральном научно-исследовательском центре им. Чумакова и содержит в себе инактивированный (ослабленный) вирус, а не его фрагменты. «КовиВак» относится к классическому типу вакцин, которые были разработаны и успешно применялись еще с ХХ века, и именно поэтому пользуется наибольшим спросом, особенно у пожилого населения.

Вакцина, как и две предыдущие, вводится в два раза с двухнедельным интервалом. Прививаться ей могут взрослые от 18 до 60 лет, к основным противопоказаниям относятся беременность и грудное вскармливание.

Напомним, что ранее в Минздраве Башкирии отметили, что пока жители республики не могут выбирать, какой именной вакциной им прививаться. А координатор антиковидного центра Римма Утяшева и вовсе заявила, что люди «несколько избалованы».

— Всем подавай вакцину Чумакова. Мы им четко объясняем, что все вакцины хорошие и не надо капризничать, вирус никого не пощадит, — заявила Римма Утяшева.