Уфимские спасатели вытащили из воды тонущую восьмилетнюю девочку

Отправляясь к воде, не забудьте про надувной круг и спасательный жилет для ребенка Фото: Евгения ГУСЕВА

Очередное ЧП на воде произошло вчера днем в Уфе. Все произошло около 16.30 на популярном у уфимцев пляже «Солнечный». Там восьмилетняя девочка, пришедшая вместе с родителями, слишком далеко зашла в воду и начала тонуть. На помочь к кричащему и барахтающемуся ребенку бросились спасатели, которые готовили пляж к официальному открытию 1 июня. В итоге девочку удалось вытащить из воды – малышка не успела наглотаться воды, поэтому скорую не пришлось вызывать. Отдельно стоит отметить, что ни надувного круга, ни спасательного жилета у ребенка не было.

Как отметили в Управлении гражданской защиты по Уфе, 18 мая на этом же пляже спасателям уже удалось предотвратить гибель двух детей.

А вот в деревне Нижегородка Уфимского района предотвратить трагедию не удалось. Там 15-летний подросток вместе с другом отправился купаться на реку Дему, но оба пошли ко дну. Одного парня удалось вытащить из воды случайному прохожему, второй утонул. Его тело потом извлекли из воды водолазы.