В Башкирии из-за аномальной жары резко обмелела река Зилим

Фото: официальная группа природного парка "Зилим"

В Башкирии сильно обмелела река Зилим – об этом сообщили в официальной группе одноименного природного парка. Причиной резкого падения уровня воды в реке стала аномальная жара, уже несколько недель продолжающаяся в Башкирии, а также отсутствие дождей. Сейчас все ожидают дождей, которые придут в Башкирию на следующей неделе, чтобы река снова стала полноводной.

Напомним, что река Зилим пользуется большой популярностью у туристов не только из Башкирии, но и со всей России. Сюда приезжают на сплавы, а также полюбоваться на живописные горные пейзажи и посетить таинственные пещеры. Ранее в дирекции по особо охраняемым природным территориям республики заявили, что плата за посещения природного парка «Зилим» увеличится до 200 рублей с человека. При этом плата будет единоразовой, независимо от того, на какой срок турист решил остаться в парке: на несколько часов или на несколько дней.