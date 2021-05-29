Как подготовят природные парки Башкирии к туристическому сезону 2021

В настоящий момент активно ведется подготовка к летнему сезону природных парков и заказников Фото: Рустем АХУНОВ

На этой неделе в Уфе прошла пресс-конференция, посвященная подготовке и к летнему сезону в башкирских природных парках. Руководитель республиканской дирекции по особо охраняемым природным территориям Салават Нафиков, его заместитель Эдуард Талипов и начальники природных зон поделились подробностями процесса подготовки к сезону, условиями оплаты и отдыха, а также правилами посещения парков.

По словам Салавата Нафикова, дирекция по особо охраняемым природным территориям республики управляет на сегодняшний день природными парками «Иремель», «Зилим», «Мурадымовское ущелье», «Кандрыкуль», «Аслыкуль» и 27 заказниками.

ДЛЯ 60% НАСЕЛЕНИЯ ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

В этом году, как заявила дирекция по особо охраняемым природным территориям республики, за вход в парки «Аслыкуль» и «Кандрыкуль» будет взиматься плата размере 250 рублей за человека, а за проход в «Иремель», «Мурадымовское ущелье» и «Зилим» придется отдать 200 рублей. Рассчитаться можно будет как непосредственно на входе в природную зону, так и предварительно на сайте дирекции. Плата будет единоразовой, независимо от того, на какой срок турист решил остаться в парке: на несколько часов или на несколько дней.

Однако, как рассказал Салават Нафиков, платить за вход придется далеко не всем. По его словам, 60% населения республики смогут пройти на территорию парков абсолютно бесплатно. В льготную категорию вошли пенсионеры, дети дошкольного и школьного возраста, малоимущие семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей многодетные родители, ветераны боевых действий, инвалиды и их сопровождающие.

– Задача зарабатывать деньги у нас не стоит. Решение о единоразовой плате принималось не для увеличения доходов. Наша цель – сделать природные парки доступнее для людей, особенно для пенсионеров, малоимущих и других льготников, – заявил Нафиков.

Деньги, которые соберут с посетителей парков, будут на потрачены поддержание чистоты и порядка природных зон, на заработную плата сотрудников, услуги охраны и спасателей.

60% населения республики смогут пройти на территорию природных парков абсолютно бесплатно Фото: Андрей КУЗЬМИН

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВ

Также Салават Нафиков рассказал о том, как сейчас протекает благоустройство природных парков и пляжей.

– В парках оборудуем специальные костровища для безопасного разжигания огня. Количество биотуалетов хотим довести до 100 на каждый парк.

Всего будет функционировать пять пляжей. Один – в «Аслыкуле», остальные – в «Кандрыкуле». На них завозят песок, также ожидается поступление спасательных лодок.

У дирекции по особо охраняемым природным территориям также большие планы по маршрутам на «Иремеле».

– Необходимо снизить нагрузку на основную тропу на вершину. Очень мало радиальных маршрутов, хотя красивых мест там тоже очень много, – отметил Салават Нафиков.

Зону внутри парка «Кандрыкуль» планируют в будущем освобождать от засилья транспорта. Для этого хотят построить стоянку, выведенную за территорию парка.

– Мы уже начали проектные работы по этому вопрос. Но пока в этом году работаем по старой схеме, потому что другого варианта нет. Нужно создавать условия, если что-то запрещать – кроме негатива мы ничего не получим, – заявил руководитель охранников региональных природных территорий.

Начальник природного парка «Мурадымовское ущелье» Ильдус Аллагужин рассказал о планах по благоустройству подшефной ему зоны.

– Внутри это должна быть разветвленная сеть прогулочных троп. Люди их уже за годы протоптали, только теперь их нужно оборудовать: поставить указатели, скамейки, навесы. Общая протяженность троп предполагается порядка 40 км. Также планируются пешеходные дороги с наливным покрытием, пешеходные навесные мосты, новые более современные и удобные туристические стоянки, – рассказал Ильдус Аллагужин.

Также руководитель «Мурадымовского ущелья» отметил необходимость обустройства Голубиного грота и Старомурадымской пещеры. Это исторически значимые объекты, так как там в свое время были обнаружены свидетельства стоянок древнего человека и уникальные наскальные рисунки.

Начальник природного парка «Кандрыкуль» Талгат Шарифуллин тоже поделился подробностями процесса подготовки к летнему сезону.

– Готовим три пляжа, провели обработку от клещей. Сейчас дно водоемов обследуют водолазы. Ведется уборка мусора, покраска и ремонт берегового оборудования. На сезон нам необходимо 12 спасателей. 15 кассиров и 15 контроллеров будут осуществлять пропускной режим, местное отделение МВД будет помогать осуществлять безопасность, – отчитался Талгат Шарифуллин.

Как отметил Салават Нафиков, пляжи в природных парках откроются 15 июня, к 10 июня надеются завершить все подготовительные работы.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Далее на пресс-конференции с отчетом о пожарах в природных парках выступил заместитель Салавата Нафикова Эдуард Талипов.

– С начала текущего года на территории наших парков произошло семь пожаров. Пять в «Иремеле», два – на территории «Аслыкуля». Общая площадь пожаров составляет 92 гектара. Из них на «Аслыкуль» пришлось девять гектаров, остальное – на «Иремель».

Эдуард Талипов заявил, что до 4 июня по приказу министерства лесного хозяйства в регионе введен особый протвопожарный режим. Он также призвал туристов ни в коем случае не оставлять непотушенные костры, не бросать окурки и не разводить огонь разведение огня в необорудованных для этого местах. В случае нарушения режима, граждан будут привлекать к административной ответственности.

За оставление открытого огня предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей. Нарушителям правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях будет предъявлен штраф до 4 тысяч рублей.

Также в связи с противопожарным режимом ограничено посещение лесов в зоне Белореченского и Кугарчинского районов.

– В эту зону попадают два природных парка, которые на сегодняшний день закрыты для посещения – «Новалдымовского ущелья» и «Иремель». В случае, если продление режима не состоится и сложатся благоприятные условиях, мы откроем двери наших парков, – заявил Талипов.

Эдуард Талипов также отметил, что за въезд в водоохранную зону на автомобилях тоже будут штрафовать. Сумма штрафа составит от трех до четырех тысяч рублей.

– Вы прекрасно, знаете, что летом глубина реки в парке «Зилим» небольшая, и туристы начинают разъезжать по акватории или даже пересекать эту речку. Эти факты будут пресекаться. Автомобиль необходимо оставлять за пределами водоохраной зоны, – заявил Талипов.

Как сообщает дирекция по особо охраняемым природным территориям, в природных парках за 2020 год было зафиксировано 129 правонарушений, за 2021 – 56.

Наиболее частые нарушения: въезд в водоохранную зону, незаконная ловля рыбы, вылов рыбы с помощью сетей, установка раколовок, нарушение правил охоты и нарушение лесного хозяйства.

Салават Нафиков посетовал, что на 570 тысяч гектаров природных парков и заказников приходится всего лишь 60 следящих за порядком инспекторов.

– Их катастрофически не хватает. Мы работаем над тем, чтобы увеличить их количество и расширить их полномочия. Нужно еще примерно сто, – заявил Нафиков.

НЕДОСТАТОК БЮДЖЕТА

Как сообщил Салават Нафиков, ежегодно из федерального бюджета поступает около 49 миллионов рублей. Деньги распределяются на выполнение государственных заданий по природным зонам. Это, в том числе, подкормка животных и организация биотехнические работы на территории парков и заказников.

Заказников у нас по площадям намного больше, чем парков, поэтому очень большие затраты именно там. Выделяемых денег, по мнение Нафикова, не хватает.

– Башкирия остается востребованной территорией. Мы традиционно ожидаем большое количество туристов: и жителей республики, и гостей из других регионов. Но, к сожалению, не все места доступны в плане дорог и комфорта, есть и проблемные участки. Пока средств мало, поэтому все быстро не сделаешь, но хотя бы базовые работы мы, конечно, проведем, – рассказал Салават Нафиков.

Также руководитель дирекции по особо охраняемым природным территориям посетовал, что региональные парки и заповедники финансируются намного хуже в отличии федеральных природных зон. Хотя и те другие парки, по его мнение, выполняют одну и ту же функцию.