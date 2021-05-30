«Будто в Припяти оказались»: в Стерлитамаке засняли последствия бурного празднования Дня химика

Фото: скрин видео из соцсетей

Накакуне в Стерлитамаке с размахом отметили День химика. На следующее утро горожане засняли, в каком состоянии находится площадь перед филиалом Башкирского государственного университета, чьи студенты и устроили масштабное празднование. Повсюду валяются обрывки бумаги, пластиковые бутылки и стаканы, а урны буквально ломятся от мусора. Видео с последствиями праздника быстро разлетелось по соцсетям.

- Да уж, нахимичили на славу, - ужасается местный житель.

- Как после бомбежки. Ну или будто в Припяти оказались, - вторят другие.

- Где живут, там и гадят. А потом скажут, что ветер из мусорки разнес или собаки растащили, - возмущаются третьи.

Прибывшие пожарные быстро потушили возгорание в кабинете. Фото: МЧС по РБ

Как оказалось, апогеем празднования Дня химика стал фейерверк, который едва не спалил здание университета. Как рассказали в МЧС по Башкирии, один из залпов залетел в окно кабинета на втором этаже, из-за чего загорелась обшивка стульев, а по зданию быстро распространился густой удушливый дым. К счастью, в университете сработала пожарная сигнализация, и прибывшие пожарные быстро потушили пламя, прежде чем оно распространилось по зданию.