В Башкирии из-за уличного салюта загорелось здание университета

Фото: МЧС по РБ

В Стерлитамаке праздничный фейерверк едва не завершился грандиозным пожаром. Как рассказали в МЧС Башкирии, в 23.15 в дежурную часть поступило сообщение, что в учебном корпусе Стерлитамакского филиала БашГУ на проспекте Ленина сработала пожарная сигнализация. Прибывшие на место пожарные быстро выяснили, в чем причина: местные жители решили запустить во дворе университета фейерверк, но не рассчитали безопасное расстояние, из-за чего 1 залп попал прямиком в окно на втором этаже. Из-за искр задымилась обшивка стульев, дым начал быстро распространяться по помещениям, но прибывшие пожарные быстро потушили пламя.

- На месте работали 5 единиц техники и 12 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.

Фото: МЧС по РБ

Напомним, что по новым правилам пожарной безопасности, которые действуют с 1 января 2021 года, запускать салюты, фейерверки и петарды необходимо запускать на расстоянии не менее 100 метров от жилых построек, а радикс разлета фейерверков не должен превышать 20 метров.