В Уфе утонул 16-летний парень

На месте, где произошел несчастный случай, установлен знак «Купаться запрещено!».
Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
Несчастный случай произошел сегодня 13 мая в Демском районе Уфы. По данным Управления гражданской защиты, на озере Карьерном утонул 16-летний парень.
Три подростка пришли отдыхать на водоем, и один из них решил искупаться. Молодой человек быстро пропал из виду, и друзья забили тревогу.
Отдыхающие рядом взрослые стали нырять в воду, чтобы спасти юношу, но все тщетно. Очевидцы вызвали спасателей, и на место ЧП вместе с ними прибыли полиция и скорая помощь. Тело юноши нашли спасатели, сейчас оно передано сотрудникам полиции.
На месте, где произошел несчастный случай, установлен знак «Купаться запрещено!».
Спасатели и мэрия в очередной раз просят уфимцев не открывать купальный сезон раньше времени. Это опасно для жизни!
«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.