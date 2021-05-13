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Происшествия13 мая 2021 14:04

В Уфе утонул 16-летний парень

Его пытались спасти отдыхающие рядом, но все тщетно
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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На месте, где произошел несчастный случай, установлен знак «Купаться запрещено!».

На месте, где произошел несчастный случай, установлен знак «Купаться запрещено!».

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Несчастный случай произошел сегодня 13 мая в Демском районе Уфы. По данным Управления гражданской защиты, на озере Карьерном утонул 16-летний парень.

Три подростка пришли отдыхать на водоем, и один из них решил искупаться. Молодой человек быстро пропал из виду, и друзья забили тревогу.

Отдыхающие рядом взрослые стали нырять в воду, чтобы спасти юношу, но все тщетно. Очевидцы вызвали спасателей, и на место ЧП вместе с ними прибыли полиция и скорая помощь. Тело юноши нашли спасатели, сейчас оно передано сотрудникам полиции.

На месте, где произошел несчастный случай, установлен знак «Купаться запрещено!».

Спасатели и мэрия в очередной раз просят уфимцев не открывать купальный сезон раньше времени. Это опасно для жизни!

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.

ЧП