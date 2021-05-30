«Я кайфую»: солист «Руки Вверх» поделился своим мнением об Уфе

Сергей ответил на вопросы журналистов Фото: Эльвина АПАРИНА

29 мая Сергей Жуков прилетел в Уфу, чтобы открыть «Руки Вверх Бар». Музыкант рассказал, что очень любит столицу Башкирии и превосходно здесь себя чувствует.

- Я здесь прям как у себя дома, я кайфую. У меня тут огромная армия поклонников и много родственников. Все тети, дяди завтра придут на концерт – вот это поддержка, - сказал Сергей журналистам.

Он отметил, что очень доволен солнечной и жаркой погодой. После дождливой Москвы ему здесь очень комфортно.

Напомним, что Сергей Жуков поделился необычной историей, как в 1998 году его похитили поклонницы и увезли в загородный дом.