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Звезды30 мая 2021 19:20

«Я кайфую»: солист «Руки Вверх» поделился своим мнением об Уфе

Музыкант отметил, что очень любит столицу Башкирии
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Сергей ответил на вопросы журналистов

Сергей ответил на вопросы журналистов

Фото: Эльвина АПАРИНА

29 мая Сергей Жуков прилетел в Уфу, чтобы открыть «Руки Вверх Бар». Музыкант рассказал, что очень любит столицу Башкирии и превосходно здесь себя чувствует.

- Я здесь прям как у себя дома, я кайфую. У меня тут огромная армия поклонников и много родственников. Все тети, дяди завтра придут на концерт – вот это поддержка, - сказал Сергей журналистам.

Он отметил, что очень доволен солнечной и жаркой погодой. После дождливой Москвы ему здесь очень комфортно.

Напомним, что Сергей Жуков поделился необычной историей, как в 1998 году его похитили поклонницы и увезли в загородный дом.

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