«Мы вас украли»: Сергей Жуков рассказал, как его похитили уфимские поклонницы

Сергей Жуков приехал в Уфу, чтобы открыть «Руки Вверх Бар» Фото: Эльвина АПАРИНА

Сегодня, 29 мая, Сергей Жуков приехал в Уфу, чтобы открыть «Руки Вверх Бар» на Гостином дворе. На пресс-подходе он рассказал самый запоминающийся случай, связанный с фанатками в Башкирии.

- Это было, кажется, в 1999 или 1998 год. Нас перед концертом встретил организатор на дорогой машине. Тогда для нас, молодых пацанов, это было необычно и непривычно. Организатор представил свою дочь, красивая, лет 23, и ее подругу, – вспоминает Сергей.

Девушки предложили музыкантам поехать пообедать, ну а те после дороги согласились.

- Едем мы час, два, спрашиваю – куда мы едем? Те молчат, - продолжает Жуков. - В итоге они привезли нас в загородный дом, где накрыт стол. В общем, взяли в заложники и не выпускали. У нас уже концерт начинался. В итоге из-за них мы опоздали на концерт. Гнали! Вот такие девушки в Уфе живут.

Жуков признался, что хотел бы найти тех самых поклонниц и попросил их отозваться.