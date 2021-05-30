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Общество30 мая 2021 18:31

В Башкирии прекращены поиски двух парней, уехавших на автомобиле из деревни

Молодые люди числились пропавшими несколько дней
Захар ЯКОВЛЕВ
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фото: «Лиза Алерт»

фото: «Лиза Алерт»

В Башкирии завершились поиски двух жителей Учалинского района. Напомним, 20-летний Артем Сычев и 17-летний Вадим Кондрашин 24 мая на «десятке» серебристого цвета покинули деревню Мансурово. Их местонахождение было неизвестно на протяжении пяти дней.

Как сегодня сообщили волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт», Кондрашин и Сычев наконец найдены, и они, к счастью, живы.

Тем временем в Уфе завершились поиски Эльвиру К. Девушка ушла на работу понедельник, 24 мая, и до последнего времени о ее местонахождении ничего не было известно.