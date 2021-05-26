В Башкирии два молодых парня уехали на автомобиле из деревни и не вернулись

фото: «Лиза Алерт»

В Башкирии объявили о пропаже двух молодых парней из Учалинского района. Как сообщают волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт», 20-летний Артем Сычев и 17-летний Вадим Кондрашин 24 мая на «десятке» серебристого цвета покинули деревню Мансурово и до сих пор не вернулись.

Приметы Артема Сычева: рост 195 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Был одет: белая футболка, черные шорты с оранжевыми пальмами, синие кроссовки.

Приметы Вадима Кондрашина: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет: красная олимпийка, черная футболка, черное спортивное трико, черные кроссовки, черная бейсболка.

Если вам что-то известно о местонахождении молодых людей, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам-поисковикам по номеру 8 (905) 006 99 60.