Чиновник из Сибая в качестве отката потребовал установить видеокамеры на участке матери

Фото: пресс-служба МВД по Башкирии

В начале мая этого года сотрудники ФСБ и МВД по Башкирии задержали начальника отдела образования Сибая прямо в служебном кабинете. Тогда 42-летнего мужчину обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия он требовал от строительной фирмы откаты за получение подрядов на ремонт школ и детсадов в столице башкирского Зауралья. Сегодня, 28 мая, стало известно, что в отношении бывшего чиновника возбудили еще одно уголовное дело и обвинили в получении еще одной крупной взятки.

По версии следствия, в 2020 году городская администрация Сибая получила два миллиона рублей на покупку систем безопасности для местных школ. На эти деньги должны были закупить и установить видеокамеры, турникеты и металлоискатели. Курировать закупку поручили как раз начальнику отдела образования.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, чиновник, используя свои должностные полномочия, предложил директору одной из местных фирм обойти процедуру торгов и единолично получить контракт. По условиям «сделки», взамен на то, что установщики обойдут конкурс, они установят на участке матери начальника отдела образования систему видеонаблюдения.

В итоге, когда оперативники и следователи прибыли на усадьбу матери теперь уже экс-чиновника, их взору предстали семь камер наружного наблюдения на участке всего в 10 соток. За покровительство в получении контракта сотрудники фирмы потрудились на славу: работы были выполнены на сумму 243 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

На сегодняшний день все материалы уголовного дела переданы в СКР по Башкирии.