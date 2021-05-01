Начальника отдела образования башкирского Сибая задержали в служебном кабинете

фото: МВД Башкирии

Начальник отдела образования башкирского города Сибая был задержан правоохранительными органами в служебном кабинете. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили Следственный комитет и МВД республики.

Как полагает следствие, в 2020 году 42-летний подозреваемый потребовал откат от знакомого представителя стройфирмы, которая получила госконтракты на ремонт образовательных учреждений города. Один договор касался капитального ремонта крыши детсада на 7 млн рублей, еще несколько контрактов – на сумму в 28 млн рублей – были подписаны со школами на ремонт классов и благоустройство территории.

В общей сложности подрядчик должен был получить за свою работу 35 млн рублей – начальник отдела образования запросил у компании в качестве взятки 3% от этой суммы, то есть более 1 млн рублей. В обмен на деньги чиновник пообещал оказать содействие в приеме капитальных ремонтов и их оплате. Представитель стройфирмы согласился на сделку.

– Часть взятки на общую сумму 105 тыс. рублей подозреваемый получил строительными материалами, которые он приобрел для личных нужд, а еще 100 тыс. рублей получил наличными, – передали в СК РБ.

Впоследствии чиновник поспособствовал в подписании заведующей детсадом и директором общеобразовательного учреждения актов приёмки выполненных работ.

Подозреваемого в его рабочем кабинете задержали сотрудники ФСБ и МВД Башкирии. Сейчас с госслужащим проводятся следственные действия.