В Башкирии депутаты планируют ограничить скоростной лимит электросамокатчиков

Депутаты планируют ограничить скоростной лимит электросамокатчиков и усовершенствовать велодорожки Фото: Рустем АХУНОВ

На совещании регионального Госсобрания обсудили вопрос безопасности использования средств индивидуальной мобильности: гироскутеров, сигвейев и электросамокатов. Количество прокатных минитранспортов достигло двух тысяч, и в связи с этим было предложено несколько мер по урегулированию вопроса.

Первым предложением стало ограничение скоростного лимита электросамокатов, так как в последнее время участились ДТП с их участием. Также предложили запретить вождение минитранспорта малолетним, и ограничить их использование на время больших праздничных мероприятий.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев отметил, что электросамокаты – это прогрессивный и экологичный транспорт. Однако, из-за того, их владельцы причиняют большой дискомфорт окружающим, необходимы усовершенствования в городской инфраструктуре и законодательстве.

На обсуждение также поднялся вопрос об усовершенствовании велодорожек в связи с развитием моды на электросамокаты.

– Велодорожки требуют больших ресурсов, но начать можно уже сейчас – с более активного участия в существующих федеральных программах, – цитирует Константина Толкачева «Башинформ».

Ранее «КП-Уфа», писала о том, почему уфимцы обозлились на электросамокатчиков и как можно решить проблему с опасным транспортом.