В Салавате водитель сбил на переходе 15-летнего школьника и скрылся

Ребенка отвезли в больницу и осмотрели

Очередное ДТП с участием подростка произошло в Салавате. Там около 8 утра водитель белой «Лады Приоры» на перекрестке по улице Монтажников, 6 сбил 15-летнего подростка. Вместо того, чтобы оказать помощь ребенку, водитель только нажал на газ.

- Сын переходил дорогу на зеленый свет, кроме него дорогу переходили и другие пешеходы. Автомобиль ехал на запрещающий сигнал. За ним поехали две другие машины, чтобы остановить, но не успели, и водитель скрылся, - рассказала в соцсетях мама пострадавшего мальчика Эльвира С.

В беседе с «КП-Уфа» женщина рассказала, что позже лихача все же удалось задержать. Сейчас с ним беседуют полицейские, устанавливаются все причины произошедшего. Сам мальчик, к счастью, отделался испугом и ушибами. После обследования его отпустили из больницы домой, где он будет проходить лечение амбулаторно.

Напомним, похожий случай произошел в Салавате в ночь с 9 на 10 мая. 17-летнего Вильдана Д., который возвращался домой после салюта, на большой скорости сбила дорогая иномарка. За рулем автомобиля находился 10-летний гонщик стритрейсер и сын местного депутата Герман Ханмурзин. Сам Вильдан получил серьезную травму головы и впал в кому, но лишь после огласки в СМИ парня перевезли в Уфу, где ему провели МРТ и сейчас врачи борются за его жизнь. Сам же виновник ДТП находится дома – по решению суда парня даже не отправили на домашний арест, а всего лишь ограничили свободу до июля 2021 года. Расследование уголовного дела продолжается.