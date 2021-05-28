Экс-вице-мэр Уфы переехала в Казань и стала исполнительным директором татарстанского канала

фото: мэрия Уфы

Бывший вице-мэр Уфы Алина Сулейманова переехала жить и работать в Казань. Экс-чиновница заняла пост исполнительного директора татарстанского телеканала «Новый век» («ТНВ»). Как уточняет издание Sntat, Сулейманова будет курировать художественное вещание.

Алина Сулейманова покинула должность замглавы администрации Уфы в апреле текущего года. Об этом она сообщила в своем фейсбуке, отметив, что успела завершить все намеченные проекты. Новый исполнительный директор «ТНВ» – уроженка Уфы. Она окончила журфак «БашГУ». С 1994 года работала корреспондентом на башкирском телевидении. В 2016 году возглавила телекомпанию «Вся Уфа». Спустя два года перешла работать вице-мэром в администрацию республиканской столицы.