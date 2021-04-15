Алина Сулейманова заявила об уходе с должности вице-мэра Уфы

фото: Алина Сулейманова // facebook.com

Заместитель главы администрации города Уфы по социальным вопросам Алина Сулейманова заявила о своем уходе из мэрии. Об этом чиновница сообщила сегодня, 15 апреля, на своей странице в фейсбуке.

– Меня многие спрашивают, правда ли, что я ухожу из мэрии. Правда. Сегодня я могу сказать об этом открыто. Мой гештальт закрыт. Отложенные проекты во времени завершены. Во вторник [20 апреля] мой последний рабочий день в должности замглавы администрации по социальным вопросам, – написала Сулейманова.

Напомним, Алина Сулейманова заняла должность вице-мэра Уфы в конце 2018 года. До этого чиновница работала на местных каналах – корреспондентом и продюсером.