В Башкирии законом запретили продавать детям зажигалки

Детям в Башкирии запретили продавать зажигалки Фото: Алексей ФОКИН

Депутаты башкирского парламента законодательно запретили продавать лицам до 18 лет емкости со сжиженным газом – в том числе и зажигалок. В случае сомнений в возрасте покупателя продавец вправе потребовать у него паспорт. Таким образом власти республики хотят оградить детей от «сниффинга» – формы токсикомании, распространенной в подростковой среде. Об этом рассказал спикер регионального Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

– Счет жертв в стране идет на сотни. Были случаи и в нашей республике. Вдыхая углеводородный газ, дети добиваются кратковременной эйфории, вызванной кислородным голоданием мозга. Здоровью при этом наносится непоправимый вред. Ухудшаются умственные способности. В тяжелых случаях наступает летальный исход, – пояснил председатель парламента.

В дальнейшем за нарушение закона будут установлены штрафы. Соответствующие изменения будут внесены в Кодекс республики об административных правонарушениях.