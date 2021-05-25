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Общество25 мая 2021 15:12

В Уфе открыли движение по мосту через Белую

Из-за перекрытия на месте образовалась огромная пробка
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Власти Уфы открыли движение по старому мосту через реку Белую.

Напомним, что утром 25 мая уфимских водителей ждал неприятный сюрприз. Из-за повышения температуры воздуха до +32 градусов власти города приняли решение полностью закрыть движение по старому мосту через реку Белую в створе улицы Воровского.

Чиновники объяснили это тем, что из-за жары и постоянного потока автомобилей на конструкцию 1956 года постройки приходятся слишком большие динамические нагрузки. Разумеется, сразу же после перекрытия на подъездах к мосту образовались гигантские пробки. Например, еще до часа-пик на проспекте Салавата Юлаева затор начался еще с улицы Бакалинской.

Спустя некоторое время чиновники все же решили открыть движение по мосту. По данным Башгидромета, сейчас воздух в Уфе прогрелся до 30 градусов. По всей видимости, двух градусов оказалось достаточно, чтобы снизить нагрузку на старый мост.