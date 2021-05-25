Во всем виновата жара: в Уфе перекрыли движение по старому мосту через реку Белую

В Уфе запретили движение по старому мосту через Белую Фото: Уфанет

Днем 25 мая в Уфе полностью перекрыли движение по старому мосту через реку Белую в створе улицы Воровского.

Неожиданный сюрприз для водителей, выезжающих из Уфы, образовался днем в этот вторник. Судя по городским камерам видеонаблюдения компании «Уфанет», власти города полностью перекрыли движение по старому мосту через реку Белую.

По данным пресс-службы городской администрации, на такие меры рабочие пошли из-за аномальной жары. Движение в такую погоду по мосту 1956 года постройки вызывает «динамические нагрузки». Ограничения действуют с 10 утра до 22 часов вечера.

Напомним, что ранее в Уфе ввели ограничение на въезд большегрузов. Тяжелой технике запретят въезд на территорию города с 25 по 31 августа при дневной температуре воздуха выше +32 градусов.