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Общество24 мая 2021 18:59

Из-за аномальной жары в Уфу ограничат въезд большегрузам

Размягчившийся от зноя асфальт может деформироваться под весом фур
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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На въезде будут дежурить экипажи ГИБДД

На въезде будут дежурить экипажи ГИБДД

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе на время ограничат въезд большегрузов, об этом сообщили в городской администрации. Все дело в аномальной жаре под +35 градусов, которая держится уже несколько недель. Из-за палящего зноя асфальт на дорогах начинает размягчаться и может сильно деформироваться под тяжестью многотонных фур. Ограничения продлятся с 25 мая по 31 августа и коснутся дорог с асфальтобетонным покрытием. При температуре воздуха свыше +32 движение будет разрешено с 22.00 до 10.00.

- Также городские службы принимают меры по охлаждению поверхности дорог. Поливомоечные машины работают в усиленном режиме. Охлаждение водой позволяет избежать значительных деформаций дорожного покрытия, - добавили в уфимской мэрии.