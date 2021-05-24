Из-за аномальной жары в Уфу ограничат въезд большегрузам

На въезде будут дежурить экипажи ГИБДД Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе на время ограничат въезд большегрузов, об этом сообщили в городской администрации. Все дело в аномальной жаре под +35 градусов, которая держится уже несколько недель. Из-за палящего зноя асфальт на дорогах начинает размягчаться и может сильно деформироваться под тяжестью многотонных фур. Ограничения продлятся с 25 мая по 31 августа и коснутся дорог с асфальтобетонным покрытием. При температуре воздуха свыше +32 движение будет разрешено с 22.00 до 10.00.

- Также городские службы принимают меры по охлаждению поверхности дорог. Поливомоечные машины работают в усиленном режиме. Охлаждение водой позволяет избежать значительных деформаций дорожного покрытия, - добавили в уфимской мэрии.