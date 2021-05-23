«Удачи в новой жизни»: близкие скорбят по погибшему под колесами грузовика в Уфе семикласснике

Фото: соцсети

В минувшую среду, 19 мая, рядом со стадионом «Гастелло» в Уфе произошла авария, оборвавшая жизнь 13-летнего Ивана С. (имя изменено – Ред.). Вечером того злополучного дня семиклассник на велосипеде попал под колеса КамАЗа, которым управлял 38-летний уфимец. Как сообщали тогда в ГИБДД по Башкирии, тяжелогруз двигался по улице Сельская Богородская, и при повороте в сторону стадиона наехал на парня. От полученных травм подросток скончался на месте.

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сразу же после ДТП сотрудники ГИБДД проверили дорожное полотно и выяснили, что на участке, где случилась авария, имеются серьезные нарушения. Например, на месте ремонтных работ не выставлены дорожные знаки. Теперь в обстоятельствах смертельного ДТП разбираются госавтоинспекторы.

Пока следствие идет, Ивана проводили в путь родные и близкие. На его странице в социальных сетях одноклассники, друзья и родственники оставили множество посланий с соболезнованиями.

- Удачи в новой жизни… ,- написал один из товарищей парня.

- Земля тебе пухом солнышко! Мягких облачков! Покойся с миром! Помним! Любим и скорбим! – вторит ему знакомая Ивана.