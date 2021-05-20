Стали известны подробности гибели 13-летнего подростка под колесами грузовика в Уфе

фото: ГИБДД РБ

В башкирской ГИБДД озвучили подробности гибели подростка под колесами грузовика в Уфе. Напомним, трагический инцидент произошел вчера днем, 19 мая, рядом со стадионом «Гастелло» в северной части города.

Как пояснили в дорожной полиции, 38-летний уфимец на КамАЗе двигался по улице Сельской Богородской, а затем начал поворачивать в сторону стадиона. В этот самый момент он совершил наезд на 13-летнего велосипедиста. Семиклассник от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель грузовика после случившегося рассказал инспекторам на камеру, как все случилось: «Спускался с «гастелловского» моста. По правой стороне никого не было. Начал поворачивать – услышал удар в правый бок. Остановился, выбежал – под колесом задним лежит пацан».

Сейчас Госавтоинспекция разбирается в причинах и обстоятельствах ДТП.

– Проверена улично-дорожная сеть, выявлены недостатки, не выставлены знаки на месте дорожных работ. В отношении балансодержателя составлен административный материал […] за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, – передали в ГИБДД.

За прошедшие сутки это единственная смертельная авария. В еще пяти дорожных инцидентах пострадали пять человек.