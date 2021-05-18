Чрезвычайная пожароопасность на фоне аномальной жары сохраняется на 50% территории Башкирии

В Башкирии риск возникновения природных пожаров остается стабильно высоким. Всему виной аномальная жара

Чрезвычайная пожароопасность, возникшая в Башкирии на фоне аномально жаркой погоды, наблюдается на 50% территории региона. По данным синоптиков, количество районов республики с риском природных возгораний будет только увеличиваться.

– Короткие дожди будут наблюдаться локально и существенного влияния на снижение пожароопасности не окажут, – пояснили в Башгидромете.

Впрочем, есть хоть и небольшая, но все-таки хорошая новость: в ближайшие дни фон максимальных температур незначительно понизится. В среднем в регионе «похолодает» с 28-34° до 25-30°.

Напомним, последние два дня в Уфе регистрировалась рекордно высокая температура воздуха.