Второй день подряд в Уфе зафиксировали температурный рекорд

Самая высокая температура 17 мая фиксировалась на западе Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уфа второй день подряд устанавливает рекорд по максимальной температуре воздуха. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Абсолютный максимум температуры был перекрыт 16 и 17 мая – станция Демы зафиксировали жару в 32,6 и 32,5 градусов соответственно. В обоих случаях предыдущие рекорды держались 25 лет.

– В 1996 году [17 мая] максимальная температура воздуха повышалась до +31,4°. В целом по республике вчера днем максимальные температуры воздуха достигали +28,7°,+33,6°, – передали специалисты.

Самой высокой точки температура воздуха 17 мая достигала на западе Башкирии. Там метеостанция зафиксировала +33,6°.